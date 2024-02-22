В Москве состоится первое заседание комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике

Оно пройдет 26-27 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Первое заседание комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике пройдет в Москве 26-27 февраля, говорится в сообщении Росконгресса. Оно станет первым мероприятием по линии энерготрека в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году.

Оператором мероприятий председательства Российской Федерации в объединении БРИКС выступает Фонд Росконгресс.

В ходе заседания будут представлены главные инициативы и приоритеты российского председательства по энергетическому направлению, а также состоится презентация истории энергетического диалога и его ключевых механизмов, нацеленных на оперативную и полноформатную интеграцию новых членов объединения БРИКС.

Особое внимание будет уделено комплексному вопросу справедливого энергетического перехода в свете подготовки исследования по обозначенной теме в рамках Платформы энергетических исследований стран БРИКС. Также в рамках заседания обсудят вопросы технологического сотрудничества как в сфере традиционных энергоресурсов, так и в области новых и возобновляемых источников энергии.

Кроме того, программой заседания предусмотрено посещение делегациями из стран БРИКС выставки-форума "Россия", в частности павильонов "Энергия жизни" и "Атом", с целью ознакомления партнеров с передовым опытом РФ в энергетической области.