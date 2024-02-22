"Россети Тюмень" обеспечат электроснабжение особой экономической зоны в Югре

Для технологического присоединения территории развития промышленных производств энергокомпания в 2024 году выдаст 20 МВт мощности от высоковольтной подстанции "Заречная"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети Тюмень" обеспечит электроснабжение первой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Югре в городе Нягань. Для этого будет выдано 20 МВт мощности от высоковольтной подстанции "Заречная", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале января 2023 года подписал постановление о создании ОЭЗ "Нягань" в Югре. Решение принято в продолжение работы по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях. Югра входит в число участников программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем.

"Компания "Россети Тюмень" приступила к реализации проекта по электроснабжению первой особой экономической зоны в Югре. Для технологического присоединения важнейшей территории развития промышленных производств энергокомпания в 2024 году выдаст 20 МВт мощности от высоковольтной подстанции "Заречная", - сообщили в компании.

Отмечается, что контроль качества и количества передаваемой электроэнергии для особой экономической зоны обеспечат современные интеллектуальные приборы учета. Площадь новой ОЭЗ в Нягани составит 273 га. На ее территории будут работать предприятия в сферах лесопереработки, производства оборудования для нефтесервиса, производства строительных материалов, химической промышленности, логистической деятельности и IT-отрасль. Объем инвестиций в эти проекты составит около 25 млрд рублей. Новые производства обеспечат работой около 800 человек.