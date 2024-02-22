"Сахалинская Энергия" продолжает продавать Японии более 60% СПГ с проекта "Сахалин-2"

Также у "Сахалинской Энергии" сохраняются поставки в Южную Корею

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Сахалинская Энергия" - оператор проекта "Сахалин-2" - по-прежнему продает Японии около 60% производимых объемов сжиженного природного газа (СПГ), следует из материалов компании.

Основные партии СПГ компания поставляет по долгосрочным контрактам в Японию - около 60% от общего объема поставок. Кроме того, у "Сахалинской Энергии" сохраняются поставки в Южную Корею, а на отгрузки в Китай приходится около 25% портфеля компании.

"Сахалинская Энергия" является стабильным поставщиком энергоресурсов в АТР и демонстрирует высочайшую надежность отгрузок СПГ, отмечается в материалах.