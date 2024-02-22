Турецкий экспорт в Россию в январе сократился на 30,4% в годовом исчислении

Он составил $551,1 млн

АНКАРА, 22 февраля. /ТАСС/. Объем турецкого экспорта в Россию в январе 2024 года снизился на 30,4% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Ассамблеи экспортеров Турции.

В январе 2024 года экспорт в РФ составил $551,1 млн, в январе 2023 года этот показатель достигал $792,1 млн. По данным государственной статистики Турции, которая при подсчетах учитывает торговлю в свободных экономических зонах и иные параметры, снижение составило 39% - с $1,04 млрд до $631 млн.

Ассамблея уточняет, что в сфере экспорта продукции химической промышленности спад составил 41,1%, свежих овощей и фруктов - 20,4%, автомобилей - 7,6%. Это самые крупные статьи в структуре поставляемых в РФ товаров и услуг. Экспорт продукции машиностроения снизился на 23,9%, электроники и электротехники - на 48,8%.