Минниханов сообщил о росте инвестиций в основной капитал в Татарстане на 11%

По словам главы республики, социально-экономическая ситуация в регионе стабильная

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Татарстане за год вырос на 11% - до более чем 1 трлн рублей, сообщил глава республики Рустам Минниханов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Минниханов рассказал, что экономика региона в целом развивается, социально-экономическая ситуация в республике стабильная. "Но самый главный такой критерий - инвестиции в основной капитал - мы ушли за цифру в 1 трлн 80 млрд рублей", - сказал Минниханов, отметив, что рост к прошлому году составил 11%.

Он также обратил внимание на рост объема строительных работ на 15%, а также на увеличение объемов промышленной продукции на 3,6%. "Объем промышленной продукции у нас составил 4 трлн 742 млрд рублей", - отметил глава Татарстана.

По его словам, собственные доходы республики составляют 481 млрд рублей, ВРП - 4 трлн 103 млрд рублей.