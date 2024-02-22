Спрос на продукцию из алюминия в РФ в 2023 году вырос на 21%

Он составил 1,15 млн тонн

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Потребление отечественной алюминиевой продукции в России по итогам 2023 года увеличилось на 21%, до 1,15 млн тонн против 945 тыс. тонн в 2022 году, производство алюминиевых продуктов составило 1,2 млн тонн (+11,6%), следует из презентации председателя Алюминиевой ассоциации Ирины Казовской. Презентация представлена в Совете Федерации на заседании круглого стола о перспективах развития высокотехнологичных методов переработки алюминия.

По словам Казовской, потребление отечественных алюминиевых продуктов и полуфабрикатов в России с 2016 года возросло на 61% за счет роста внутреннего спроса и импортозамещения. В то же время рост поставок первичного алюминия "Русалом" российским потребителям в 2016-2023 годах составил 48%. Объем производства алюминиевых продуктов высоких переделов вырос на 32% с 2016 по 2023 года.

Председатель ассоциации отметила, что для дальнейшего развития промышленности необходимо использовать потенциал роста потребления алюминия. При этом для достижения в России среднемирового уровня спроса на алюминий требуется увеличение производства алюминиевой продукции на 40%. Цель к 2030 году - выйти на потребление в объеме 15 кг на одного человека.

В 2021 году (2021 год приведен как период с самым высоким показателем выпуска алюминиевой продукции в России) спрос на алюминий во внутреннем производстве на одного человека в России составил 10 кг. Лидерами по этому показателю в 2021 году стали Южная Корея и Германия (43 кг), Китай (36 кг), США и Япония (27 кг), Турция (22 кг), Франция (17 кг).

Среди ключевых проблем развития отрасли ассоциация отмечает отсутствие программ поддержки спроса на алюминиевую продукцию на региональном уровне, препятствия в продвижении алюминиевых решений в проекты развития инфраструктуры, низкие темпы освоения новой продукции. Кроме того, потери экспортных поставок в Европу и США спровоцировали сокращение производства при недостатке внутреннего спроса, отметили в Алюминиевой ассоциации. Существенное влияние на отрасль оказывает увеличение сроков запуска новых производств из-за ухудшения условий поставки и обслуживания необходимого оборудования.