Эксперт заявил, что отечественный аналог FIFA можно создать в перспективе трех-пяти лет

Игра может быть кросс-платформенной, отметил генеральный директор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр Александр Михеев

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Отечественный аналог футбольного симулятора FIFA можно разработать в перспективе трех-пяти лет, и данная игра может быть кросс-платформенной. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) Александр Михеев.

"Если запрос на разработку игры действительно существует, то это возможно. Стандартный срок создания подобной игры - это минимум 3 года. Чтобы достичь уровня качества сопоставимого мировому лучше заложить на разработку до 5 лет", - сказал Михеев.

При этом эксперт отметил, что пока таких аналогов в РФ нет.

Вместе с тем, Михеев, отвечая на вопрос о появлении футбольных чемпионатов разных стран в отечественной игре, сказал, что вопрос с лицензированием других футбольных лиг для их присутствия в игре можно решить путем либо лицензионных отчислений процента от продаж копий игры, либо фиксированного платежа. Также в отечественном аналоге могут быть лицензированы лиги и команды из дружественных стран. Кроме того Михеев заметил, что игра может выпускаться как для компьютеров, так и для консолей.

Отвечая на вопрос о возможности выпуска аналога других спортивных симуляторов, эксперт рассказал, что вероятность существует. "Для появления таких игр необходимо достаточное финансирование, но при этом вероятность окупаемости вложенных средств не высока. Как стратегическая инвестиция для замещения иностранных продуктов и, например, проведения соревнований, в том числе и в фиджитал формате, создание подобных игр действительно имеет смысл, так как снижает риски лицензирования подобных продуктов из недружественных стран", - сообщил эксперт.

В пресс-службе российского игрового движка Nau Engine, инвестициями в который занимается VK, рассказали ТАСС, что ведут разработку движка с максимально широким функционалом, чтобы пользователям были доступны инструменты для создания любых игр.

Предложение о создании игры

Президент России Владимир Путин на Играх будущего ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. Бывший футболист петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин обратился к главе государства с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную РФ и не только. С реализацией идеи, по его словам, мог бы помочь глава "Газпрома" Алексей Миллер - холдинг является генеральным спонсором "Зенита".

Российские команды в FIFA

Сборная России по футболу была представлена в серии игр FIFA с 2002 года. В 2010 году в игре официально появилась российская футбольная Премьер-лига. Последнее появление российской лиги было в версии 2018 года, когда в России проводился Чемпионат мира по футболу. При этом в FIFA оставались представлены российские команды, которые участвуют в еврокубках и национальная сборная.

В апреле 2022 года из игры FIFA 2022 были исключены московские ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив", а также национальная сборная и стадион "Открытие арена". Компания также изменила атрибутику, связанную с командами из РФ, и удалила возможность оформить стадион в цветах российского триколора. Разработчик игры - EA тогда сообщил, что решил убрать команды в соответствии с действиями партнеров из организаций ФИФА и УЕФА.

Российские команды и сборная с тех пор не представлены в футбольных симуляторах от EA.