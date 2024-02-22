Россельхознадзор договорился с Эквадором о подписании меморандума о взаимопонимании

Также ведомства договорились подписать протокол об интеграции информационных систем в области карантина растений, который поможет в реализации положений меморандума

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор совместно с профильным ведомством Эквадора согласовали текст меморандума о взаимопонимании об особенностях осуществления карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска и проработали возможность его дальнейшего подписания, сообщил Россельхознадзор.

"21 февраля в режиме видеосвязи состоялись переговоры между Россельхознадзором и Агентством по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора (Agrogalid) по вопросу утверждения текста меморандума о взаимопонимании об особенностях осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска. Стороны успешно согласовали документ и проработали возможность его дальнейшего подписания", - говорится в сообщении.

Также ведомства договорились подписать протокол об интеграции информационных систем в области карантина растений, который поможет в реализации положений меморандума.

Кроме того, ранее Россельхознадзор и профильное ведомство Эквадора провели переговоры по вопросам обеспечения фитосанитарной безопасности поставляемой из Эквадора подкарантинной продукции - бананов.

О ситуации с поставками бананов

Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность ситуацией с поставками в Россию бананов из Эквадора в связи с систематическим выявлением в них опасного карантинного для России и стран - членов ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки. Служба попросила компетентное ведомство страны приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.

Затем Россельхознадзор сообщал, что российская сторона считает возможным возобновление сертификации эквадорской стороной пяти предприятий-экспортеров под гарантии эквадорского компетентного ведомства. При этом бананы будут допущены к ввозу в РФ только по результатам лабораторной экспертизы.

На этой неделе ведомство сообщило, что Эквадор возобновил сертификацию поставляемых в РФ бананов с пяти предприятий по согласованию с Россельхознадзором.