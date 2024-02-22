22 февраля, 12:06

В ГД считают, что продление договоров на наружную рекламу не ведет к монополизации рынка

По словам зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, авторы документа уверены, что "нужно исходить из длинных циклов окупаемости тех основных фондов, которые на рекламном рынке сегодня являются наиболее востребованными и наиболее эффективными"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Реализация законопроекта о продлении в 2024 году договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках и недвижимом имуществе, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, не приведет к монополизации рынка наружной рекламы. Об этом заявил ТАСС один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

По словам Наумова, авторы документа обсуждали инициативу с участниками рынка и уверены в том, что "нужно исходить из длинных циклов окупаемости тех основных фондов, которые на рекламном рынке сегодня являются наиболее востребованными и наиболее эффективными".

"Для того, чтобы вложения в современное оборудование окупались, 10 лет - объективно мало. И если, не дай Бог, сейчас начнется чехарда с пересмотром мест расположения уже существующих современных средств рекламы, это не столько ударит по рекламодателям - то есть по малому и среднему бизнесу, который сегодня активно пользуется этими возможностями, - сколько не поможет гражданам, конечному потребителю, покупателю соответствующей рекламируемой продукции", - полагает он.

"Очень хороший законопроект. Уверен, что он не приведет к неоправданной монополизации этого рынка, а напротив, небольшим региональным участникам рынка наружной рекламы даст точно такой же шанс сохранить свое место на региональном и муниципальном рынке и впредь иметь внятные и понятные перспективы", - полагает депутат.

По его словам, необходимо учитывать интересов и больших, и небольших компаний в сфере наружной рекламы. "И конечно, очень хорошо, что предполагается 10% безвозмездно давать для продвижения социальной рекламы, а это в том числе может быть и реклама в интересах местных организаций, местных производителей и поставщиков тех или иных услуг, то есть это оживит экономику каждого региона", - считает Наумов.

Регионы должны высказаться

Парламентарий высказал мнение, что по этому вопросу будут дискуссии, в частности, на площадке комитета Госдумы по экономической политике.

"Мы открыты для любого рода поправок ко второму чтению, если есть необходимость что-то детализировать, конкретизировать. Регионы, безусловно, должны высказаться, мы ждем обратной связи от всех субъектов Федерации", - сказал Наумов, подчеркнув важность соблюдения баланса интересов как региональных, так и федеральных участников рынка.

Ранее группа депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий возможность продления в 2024 году договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках и недвижимом имуществе, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Законопроектом также обеспечивается требование об объеме размещаемой социальной рекламы и рекламы, представляющей особую общественную значимость, в общем размере 10% годового объема распространяемой рекламы. 

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