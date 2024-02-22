В Твери увеличили в 1,8 раза финансирование школьных инициатив в 2024 году

На реализацию идей учеников направят свыше 25,2 млн рублей

ТВЕРЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Объем финансирования проектов школьных инициатив в Тверской области будет увеличен в 2024 году в 1,8 раза - до 25,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В текущем году в Верхневолжье в 1,8 раза увеличивается поддержка проектов школьных инициатив из регионального бюджета. На реализацию идей учеников в школах региона направят свыше 25,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в 2023 году из областного бюджета на реализацию школьных инициатив было направлено более 13,8 млн рублей, программа охватила все 40 муниципалитетов региона. В общей сложности было реализовано 57 идей (на 17 больше, чем в 2022 году): 22 проекта было направлено на создание пространств для творчества, 18 - на формирование комфортных условий в учебном заведении, также дети обустроили пространство для обучения, спортивные зоны. "Целью программы является не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи основ грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы", - цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю.

Глава региона предложил провести в 2024 году конкурс проектов по различным номинациям, чтобы выявить наиболее интересные и полезные задумки, а школьники могли посоревноваться друг с другом. По мнению губернатора, это позволит вовлечь больше общеобразовательных учреждений в программу и поощрить их.

Программа поддержки школьных инициатив стартовала в Тверской области в 2021 году. Пилотной территорией стал Вышневолоцкий городской округ. Целью программы также является формирование у школьников активной гражданской позиции, развитие значимых для жизни компетенций и навыков, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы.