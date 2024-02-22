Татарстан планирует нарастить производство удобрений в два раза к 2028 году

Химический комплекс "Аммоний" сейчас производит более 1 млн тонн удобрений

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Производство удобрений в Татарстане планируется увеличить более чем в два раза - до 3 млн тонн к 2028 году. Об этом глава республики Рустам Минниханов рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани.

"По" Аммонию" есть у нас планы с инвестором в два с лишним раза нарастить [объемы производства]. До 2028 года есть план выйти почти на 3 млн тонн удобрений", - сказал Минниханов.

Сейчас, по его словам, комплекс производит более 1 млн тонн.

Химический комплекс "Аммоний", который расположен в Татарстане, - одно из крупнейших химических предприятий в Европе. Производит широкую гамму продукции базовой химии, в том числе аммиачную селитру, карбамид, аммиак. В 2020 году предприятие вошло в КАО "Азот".