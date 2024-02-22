В экономику КБР в 2023 году инвестировали около 27 млрд рублей

Как уточнил глава республики Казбек Коков, в регионе создали 800 новых рабочих мест

НАЛЬЧИК, 22 февраля. /ТАСС/. Около 27 млрд рублей инвестиций, вложенных в экономику Кабардино-Балкарии по прорывным проектам, способствовали созданию 800 новых рабочих мест. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков по итогам встречи с полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой.

Основными темами состоявшейся встречи в Нальчике стали итоги социально-экономического развития республики за 2023 год и вопросы реализации национальных и прорывных проектов. Предметно обсуждены вопросы поддержки военнослужащих, участвующим в СВО, а также их семей. 22 февраля полпред провел в Нальчике совещание, посвященное обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов президента России 15-17 марта.

"Реализация нацпроектов и программ идет по плану, в работе десятки социально важных объектов - школы, поликлиники, дома культуры, спорткомплексы. Первые объекты уже введены в строй. Прорывные проекты также не останавливаются, объем фактически вложенных инвестиций с начала их реализации составил 26,7 млрд рублей, создано более 800 новых рабочих мест", - написал Коков в своем Telegram-канале.

По итогам 2023 года индекс промпроизводства в КБР составил 103,8%, производство продукции сельского хозяйства выросло на 10,1%, объем выполненных работ в строительстве составил 105,9%, платных услуг населению - 113,9%. Оборот розничной торговли в регионе достиг 109,4%, общепита - 129,4%. Средняя заработная плата за январь - ноябрь прошлого года составила 38 510 рублей (112,9%), на 8,3% выросли бюджетные расходы на оплату труда.

Турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на 26,3%, объем оказанных услуг - почти на 19,3%. Число субъектов малого и среднего бизнеса стало больше почти на 10%. "Рост собственных доходов республиканского бюджета составил 110,5%, это около 18 млрд рублей, что на 1,7 млрд рублей больше в сравнении с 2022 года. Консолидированный бюджет КБР составил по доходам 70 млрд рублей - почти в два раза больше, чем в 2018 году. Налоговые и неналоговые доходы достигли 24,8 млрд рублей с темпом роста 111,4%, на 2,5 млрд рублей больше", - привел статистические данные Коков.