АГР запустила в Петербурге производство и продажи автомобилей Solaris

Их будут реализовывать через дилерскую сеть компании

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Компания АГР запустила в России продажи автомобилей под брендом Solaris, их производство началось на заводе в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении компании.

"AGR Automotive Group (ООО "АГР") объявляет о запуске на российском рынке нового автомобильного бренда Solaris. Производство модельного ряда Solaris началось в Санкт-Петербурге на ООО "Автомобильный завод "АГР", которое является предприятием полного производственного цикла", - отмечается в сообщении.

Модельный ряд бренда Solaris включает модели Solaris HS (пятиместный седан), Solaris HC (кроссовер), Solaris KRS (седан) и Solaris KRX (кросс-хэтчбек). Автомобили будет реализовываться через дилерскую сеть АГР. Подробную информацию о комплектациях и ценах автомобилей будет доступна на сайте AGR и в дилерских предприятиях сети, добавили в компании. Гарантия на машины составит 3 года или 100 тыс. км пробега.

"Автомобильный завод "АГР" - это бывший завод южнокорейского концерна Hyundai, его в январе приобрела компания "Арт-Финанс" (материнская компания АГР). Завод включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, на данный момент на предприятии работают порядка 800 человек.