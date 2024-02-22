В Башкирии направят 1,4 млрд рублей на инфраструктуру ОЭЗ "Алга" в 2024 году

Деньги, в частности, потратят на разработку проекта планировки территории ОЭЗ

УФА, 22 февраля. /ТАСС/. В Башкирии направят на создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны"Алга" 1,4 млрд рублей в 2024 году. С 2020 года финансирование этих работ превысило 4 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства республики.

"На обеспечение деятельности особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Алга" из бюджета Республики Башкортостан в 2020-2023 годах выделено более 4 млрд рублей. В текущем году планируется направить на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ 1,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Средства направляются на создание объектов инфраструктуры, в том числе разработку проекта планировки территории ОЭЗ, инженерные и археологические изыскания, технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства, проектно-изыскательские работы.

По словам премьер-министра правительства республики Андрея Назарова, ОЭЗ "Алга" остается одним из факторов инвестиционной привлекательности Башкортостана. "Резидентам ОЭЗ мы предоставляем целый ряд мер поддержки. Это налоговые преференции, льготная аренда земельных участков, применение ускоренной амортизации основных средств, действие свободной таможенной зоны. Соответственно, инвесторы заинтересованы в том, чтобы размещать свои производства в особой экономической зоне. На начало 2024 года резиденты вложили в развитие своих производств более 6 млрд рублей и создали 928 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова Назарова.

В ОЭЗ "Алга" зарегистрирована 21 компания-резидент с заявленным объемом инвестиций порядка 62 млрд рублей, запланировано создание более 2,8 тыс. рабочих мест. В июне 2023 года правительством России принято решение об увеличении площади ОЭЗ до 763 га за счет земельных участков индустриального парка "Уфимский".