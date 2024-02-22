Контейнерный рынок России в январе вырос на 13,3%

Он достиг 518 тыс. TEU

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Контейнерный рынок России в январе 2024 года достиг 518 тыс. TEU, рост составил 13,3% по сравнению с январем 2023 года. Об этом сообщила транспортная группа Fesco в официальном Telegram-канале.

"По данным аналитиков Fesco, контейнерный рынок России вырос на 13,3% в январе 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, до 518 тыс. TEU", - говорится в сообщении.

В Fesco отметили, что рост рынка в январе вызван восстановлением объемов перевалки через порты Балтийского бассейна на фоне открытия новых внешнеторговых сервисов между Санкт-Петербургом и странами Азии.

"Импорт увеличился на 9%, до 240 тыс. TEU, экспорт - на 11,6%, до 134 тыс. TEU, транзит - на 20,1%, до 49 тыс. TEU. Внутренние перевозки выросли на 25%, до 95 тыс. TEU", - добавили в Fesco.

При этом по сравнению с декабрем 2023 года контейнерный рынок России в январе 2024 года сократился на 8%, так как экспортные и внутренние перевозки уменьшились на 12% и 13% соответственно. "Часть этого снижения обусловлена эффектом "высокой базы" декабря 2023 года, а также сохраняющимися затруднениями при отправках контейнерных поездов в направлении Восточного полигона", - отметили в транспортной группе.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов страны и сухопутных переходов на сети РЖД, перевозки контейнеров по сети РЖД внутри РФ и каботажные перевозки.