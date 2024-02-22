ЦБ удалил Contact из реестра платежных систем

Как ранее сообщал регулятор, платежная система Contact не будет работать в связи с отзывом лицензии у Киви-банка с 21 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Банк России удалил систему Contact, оператором которой выступал лишенный лицензии Киви-банк, из реестра платежных систем. Это следует из материалов регулятора.

По информации реестра платежных систем, Contact числится в разделе "исключенные платежные системы" с 22 февраля 2023 года вместе с Киви-банком, который являлся оператором указанной платежной системы.

Как сообщал накануне ЦБ РФ, платежная система Contact не будет работать в связи с отзывом лицензии у Киви-банка с 21 февраля. Корреспонденты ТАСС убедились в том, что платежные сервисы группы Qiwi - "Киви кошелек" и система Contact - перестали работать через некоторое время после отзыва лицензии у Киви-банка.

21 февраля 2024 года ЦБ РФ отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление банковских операций. По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе страны. Как следует из сообщения регулятора, Киви-банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций.

Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Расписки Qiwi на Мосбирже падали почти на 25% на новостях об отзыве лицензии у дочернего банка.