Великобритания расширила еще на 50 позиций санкционные списки по РФ

В них попали три компании из Китая, две из Белоруссии, по одной из Турции и ОАЭ

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Великобритания расширила на 50 позиций список антироссийских санкций, включив в него две российские компании алмазо-бриллиантового комплекса, главу "Алросы" Павла Маринычева, предприятия и физических лиц в сфере производства боеприпасов, металлургические компании, фирмы, связанные с продажей и перевозкой нефти, руководство "Новатэка" и проекта компании "Арктик СПГ - 2". Этот список опубликован на сайте МИД Соединенного Королевства.

В черный список попали:

компания "Алмазный мир",

"АГД Даймондс" (прежнее название "Архангельскгеолдобыча"),

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК),

Самарская металлургическая компания,

Каменск-Уральский металлургический и Челябинский кузнечно-прессовый заводы,

Пермский пороховой завод,

"224-й Летный отряд",

судоходные компаний "Азия шиппинг" и "Ибекс шиппинг",

станкозавод "Саста",

поставщики станков "Битван",

холдинг "Стан",

ЧВК "Редут",

завод имени Я. М. Свердлова в Дзержинске.

Также Великобритания включила в пакет антироссийских санкций особую экономическую зону "Алабуга". Рестриктивные меры введены в отношении трех компаний из КНР, трех из Турции, двух из Белоруссии и по одной из ОАЭ (включая ее владельца голландца Нильса Троста) и Швейцарии.

Из физических лиц под санкциями оказались: