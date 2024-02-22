22 февраля, 12:32,
обновлено 22 февраля, 13:20
Санкции в отношении России

Великобритания расширила еще на 50 позиций санкционные списки по РФ

Лондон. Анатолий Струнин/ ТАСС
Лондон
© Анатолий Струнин/ ТАСС

В них попали три компании из Китая, две из Белоруссии, по одной из Турции и ОАЭ

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Великобритания расширила на 50 позиций список антироссийских санкций, включив в него две российские компании алмазо-бриллиантового комплекса, главу "Алросы" Павла Маринычева, предприятия и физических лиц в сфере производства боеприпасов, металлургические компании, фирмы, связанные с продажей и перевозкой нефти, руководство "Новатэка" и проекта компании "Арктик СПГ - 2". Этот список опубликован на сайте МИД Соединенного Королевства.

В черный список попали:

  • компания "Алмазный мир",
  • "АГД Даймондс" (прежнее название "Архангельскгеолдобыча"),
  • Уральская горно-металлургическая компания (УГМК),
  • Самарская металлургическая компания,
  • Каменск-Уральский металлургический и Челябинский кузнечно-прессовый заводы,
  • Пермский пороховой завод,
  • "224-й Летный отряд",
  • судоходные компаний "Азия шиппинг" и "Ибекс шиппинг",
  • станкозавод "Саста",
  • поставщики станков "Битван",
  • холдинг "Стан",
  • ЧВК "Редут",
  • завод имени Я. М. Свердлова в Дзержинске.

Также Великобритания включила в пакет антироссийских санкций особую экономическую зону "Алабуга". Рестриктивные меры введены в отношении трех компаний из КНР, трех из Турции, двух из Белоруссии и по одной из ОАЭ (включая ее владельца голландца Нильса Троста) и Швейцарии.

Из физических лиц под санкциями оказались:

  • председатель совета директоров и крупнейший акционер горно-металлургического холдинга "Мечел" Игорь Зюзин,
  • четыре члена управляющего совета "Алросы",
  • председатель совета директоров "Объединенной металлургической компании" Анатолий Седых,
  • владельцы УГМК,
  • учредительница ранее попавшей под санкции компании "Флай бридж" Анна Лужанская.
 
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