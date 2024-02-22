Великобритания расширила еще на 50 позиций санкционные списки по РФ

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Великобритания расширила на 50 позиций список антироссийских санкций, включив в него две российские компании алмазо-бриллиантового комплекса, главу "Алросы" Павла Маринычева, предприятия и физических лиц в сфере производства боеприпасов, металлургические компании, фирмы, связанные с продажей и перевозкой нефти, руководство "Новатэка" и проекта компании "Арктик СПГ - 2". Этот список опубликован на сайте МИД Соединенного Королевства.
В черный список попали:
- компания "Алмазный мир",
- "АГД Даймондс" (прежнее название "Архангельскгеолдобыча"),
- Уральская горно-металлургическая компания (УГМК),
- Самарская металлургическая компания,
- Каменск-Уральский металлургический и Челябинский кузнечно-прессовый заводы,
- Пермский пороховой завод,
- "224-й Летный отряд",
- судоходные компаний "Азия шиппинг" и "Ибекс шиппинг",
- станкозавод "Саста",
- поставщики станков "Битван",
- холдинг "Стан",
- ЧВК "Редут",
- завод имени Я. М. Свердлова в Дзержинске.
Также Великобритания включила в пакет антироссийских санкций особую экономическую зону "Алабуга". Рестриктивные меры введены в отношении трех компаний из КНР, трех из Турции, двух из Белоруссии и по одной из ОАЭ (включая ее владельца голландца Нильса Троста) и Швейцарии.
Из физических лиц под санкциями оказались:
- председатель совета директоров и крупнейший акционер горно-металлургического холдинга "Мечел" Игорь Зюзин,
- четыре члена управляющего совета "Алросы",
- председатель совета директоров "Объединенной металлургической компании" Анатолий Седых,
- владельцы УГМК,
- учредительница ранее попавшей под санкции компании "Флай бридж" Анна Лужанская.