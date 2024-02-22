Международные резервы РФ за неделю снизились на $6,6 млрд

Они составили $573,8 млрд

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 16 февраля 2024 года составили $573,8 млрд, снизившись за неделю на $6,6 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 16 февраля 2024 года составили $573,8 млрд, сократившись за неделю на $6,6 млрд, или на 1,1%, вследствие отрицательной переоценки", - отмечается в материалах.

По данным на 9 февраля, объем резервов составлял $580,4 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.