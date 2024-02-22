В Запорожской области более 200 магазинов присоединились к соглашению о регулировании цен

В регионе также подписали 47 меморандумов с 310 аптеками на соблюдение цен на лекарственные препараты

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Более 230 торговых точек в Запорожской области подписали соглашения с властями региона о регулировании цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного министерства промышленности и торговли.

"По состоянию на 22 февраля заключено 38 меморандумов на непродовольственные товары - 94 магазина, 83 меморандума на продовольственные товары - 145 магазинов", - сказал представитель министерства.

В пресс-службе отметили, что с декабря 2023 года количество торговых точек, которые участвуют в соглашениях по социальным ценам, увеличилось почти в четыре раза. "По состоянию на декабрь 2023 года к меморандумам присоединились порядка 65 торговых точек по продовольственным и непродовольственным товарам", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что власти региона также подписали 47 меморандумов на соблюдение цен на лекарственные препараты с 310 аптеками Запорожской области.

Летом 2022 года власти Запорожской области установили максимально допустимые цены на 44 вида социально значимых продовольственных товаров и 28 видов непродовольственных товаров и услуг. В частности, был установлен верхний предел цены на большинство распространенных продуктов питания.