Bloomberg: в G7 не будут признавать результаты выборов в Донбассе и Новороссии

По информации агентства, в странах семерки также нет единства касательно использования российских активов

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) по-прежнему расходятся во мнении по поводу возможности использования замороженных активов РФ для компенсации потерь Украины в ходе СВО. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg, страны семерки в тексте заявления заверят Украину в том, что их поддержка не ослабеет, а также призовут Россию вывести свои силы из зоны СВО. Кроме того, текст будет включать в себя обещание не признавать результаты выборов, организованных в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Согласно черновику заявления с предстоящего саммита, оказавшемуся в распоряжении агентства, страны группы намерены подтвердить решение о заморозке активов ЦБ РФ до тех пор, пока Москва не согласится компенсировать Киеву материальные потери за время СВО. Однако, как указывает агентство, в заявлении будет "отмечено лишь обсуждение вопроса о получении компенсации от России", поскольку участницы G7 "по-прежнему расходятся во мнениях относительно возможности использования замороженных активов" РФ.

Bloomberg сообщил 4 февраля со ссылкой на источники, что G7 и Евросоюз обсуждают возможность использования более $250 млрд замороженных активов российского ЦБ для финансирования восстановления Украины. Согласно предложению, союзники Украины могли бы продать ее долг, используя замороженные российские активы в качестве обеспечения. Сторонники такого решения считают, что любое урегулирование конфликта приведет к тому, что Россия возместит Украине ущерб, а в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам.

Итальянская сторона соберет первый саммит лидеров стран Группы семи, в которой председательствует, 24 февраля в формате ВКС. Очный саммит G7 в рамках итальянского председательства пройдет в июне в Апулии (область на юге Италии).

Замороженные активы ЦБ РФ

ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где заморожено около €191 млрд. Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации, но и потенциальными последствиями для евро. Инвесторы могут выйти из евроактивов из-за опасений, что их средства однажды тоже могут быть конфискованы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада о конфискации российских активов. Как он отметил, РФ "не ожидает от западных противников никаких здравых действий, шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы".