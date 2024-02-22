Райффайзенбанк сообщил об устранении неполадок в работе приложения

По данным компании, внутренняя техническая неполадка полностью устранена

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Мобильное приложение Райффайзенбанка работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Ранее Райффайзенбанк предупредил о возможных проблемах с входом в приложение, а также о нестабильной работе услуги по получению входящих платежей по номеру телефону.

"Вход в мобильное приложение "Райффайзен онлайн" восстановлен, клиенты могут пользоваться сервисами как обычно. Внутренняя техническая неполадка полностью устранена", - сказали в пресс-службе.

Накануне Райффайзенбанк сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в приложении кредитной организации. Проблемы были связаны с отзывом лицензии у Киви-банка, так как через его сервисы проводились оплаты услуг части компаний. В Райффайзенбанке также уточняли, что пока оплатить услуги мобильной связи и другие сервисы можно через личный кабинет на сайтах и в приложениях поставщиков услуг.