Россия с 28 февраля снизит экспортную пошлину на пшеницу

Она составит 3 тыс. 800,6 рублей за тонну

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 28 февраля по 5 марта 2024 года включительно понижается до 3 тыс. 800,6 рублей против действующей в настоящее время ставки в размере 3 тыс. 952,9 рублей за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень составит 571 рублей против прежних 190 рублей, пошлина на кукурузу будет понижена до 828,9 рублей против 1 тыс. 083,5 рублей за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $243,5 за тонну, на ячмень - $181,2 за тонну, на кукурузу - $185,2 за тонну.

Как пояснили в пресс-службе Минсельхоза России, ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин. Так, ставки пошлин, опубликованные на сайте Минсельхоза 22 февраля, действуют с 28 февраля по 5 марта включительно.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.