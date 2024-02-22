В Казахстане назвали чрезмерной оценку ВБ о "потерянном десятилетии" для республики

Вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков отметил, что по итогам 2023 года республика "получила 5,1% темпов экономического роста"

АСТАНА, 22 февраля. /ТАСС/. Вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков назвал пафосными и чрезмерными оценки Всемирного банка (ВБ), назвавшего период с 2012 по 2022 год "потерянным десятилетием" в экономическом развитии республики.

"Я не могу взять на себя оценку таких пафосных заявлений, что это потерянное десятилетие и так далее. Считаю, что это, наверное, слишком какие-то чрезмерные оценки. Вы знаете, что у нас на протяжении этого десятилетия был экономический рост, который прервался только однократно в связи с пандемией", - заявил Жаксылыков на брифинге в Астане. Он отметил, что по итогам 2023 года республика "получила 5,1% темпов экономического роста и это очень высокие темпы". В 2024 году в Казахстане намерены выйти на показатель около 6% роста, добавил вице-министр.

Ранее Всемирный банк опубликовал доклад об экономике республики, в котором утверждается, что "отсутствие роста производительности в Казахстане на протяжении десяти лет (с 2012 по 2022 год - прим. ТАСС) представляет серьезную проблему". По оценке банка, "в сущности, это было потерянным десятилетием для Казахстана".

В докладе отмечается, что после значительного увеличения в среднем на 4,5% в год в 2000-2007 годах "прирост совокупной производительности факторов производства снизился до 0,9% в год в 2012-2022 годах".