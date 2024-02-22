ЦБ отметил удовлетворенность компаний финрынка РФ на 63% качеством подготовки специалистов

Большинство компаний ощущают дефицит кадров, особенно при поиске сотрудников среднего звена и кандидатов на руководящие позиции, заявили в Банке России и холдинге "Ромир".

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Компании российского финансового рынка удовлетворены качеством профессиональной подготовки специалистов на 63%, выяснили Банк России и исследовательский холдинг "Ромир".

"Регулятор впервые сформировал и рассчитал новый показатель - композитный индекс удовлетворенности финансовых организаций качеством подготовки кадров. Расчет проводился на основе опроса представителей кредитных организаций, рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций и других сегментов финансового рынка", - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Не менее 40% представителей кредитных организаций, участников рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций отметили, что трудоустраивают выпускников вузов без опыта работы. При этом на нехватку практических навыков у молодых специалистов указывают более 60% опрошенных в каждом сегменте.

Большинство компаний ощущают дефицит кадров, особенно при поиске сотрудников среднего звена и кандидатов на руководящие позиции. Трудности при подборе работников среднего звена испытывают 96% кредитных организаций, 87% участников рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций и 88% компаний из других секторов финансового рынка. Более трети представителей этих организаций указывают, что найти сотрудников на руководящие позиции крайне сложно.

В топ-3 универсальных навыков вошли понимание рабочих процессов, способность быстро обучаться, а также находить и обрабатывать информацию. Наиболее важные компетенции в цифровой сфере - умение работать с базовым и специализированным программным обеспечением, знание средств корпоративной защиты от угроз информационной безопасности. Более 90% опрошенных подтверждают ценность дополнительного обучения для эффективной работы в организации.