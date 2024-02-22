ЕС ввел санкции против шести человек и организации за "подрыв безопасности Молдавии"

Согласно заявлению Совета ЕС, всем, кто подпал под санкции, в частности, запрещен въезд в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Евросоюз объявил о введении санкций против шести человек и одной организации "за подрыв верховенства права, стабильности и безопасности Молдавии". Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет ввел санкции в отношении полувоенной организации "Щит народа", которая предпринимала неоднократные попытки подорвать работу демократически избранного правительства Украины, в том числе путем агрессивных протестов, а также против ее руководителя", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что всем, кто подпал под санкции, запрещен въезд в ЕС, их активы в странах ЕС подлежат блокированию.

В документе не приводятся имена фигурантов антимолдавских санкций, которые станут известны после публикации решения о введении санкций в "Официальном журнале ЕС".