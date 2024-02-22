В РФ отметили рост числа подозрительных операций с использованием электронных кошельков

При этом, по оценкам Росфинмониторинга, банки демонстрируют высокий уровень адаптивности к новым рискам

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг в последние 1,5 года отмечает увеличение количества и доли подозрительных операций физических лиц с использованием электронных средств платежа, к которым в том числе относятся и электронные кошельки. Об этом ТАСС сообщили в Росфинмониторинге.

"Следует также отметить, что Росфинмониторингом в последние 1,5 года отмечается увеличение количества и доли подозрительных операций с участием физических лиц с использованием электронных средств платежа, к которым в том числе относятся электронные кошельки", - говорится в сообщении.

При этом, по оценкам Росфинмониторинга, банки демонстрируют высокий уровень адаптивности к новым рискам, что проявляется в достаточно активном применении превентивных мер. Так, по итогам 2023 года банки не допустили в теневой оборот порядка 370 млрд рублей.

В Росфинмониторинге отметили, что в соответствии с обновленной Национальной оценкой рисков отмывания доходов, полученных преступных путем, деятельность, связанная с использованием электронных средств платежа, к которым в том числе относятся электронные кошельки, отнесена к повышенному уровню риска. Также к повышенному уровню риска отнесены и переводы без открытия банковского счета, на которых специализировался Киви-банк (система Contact). "Соответственно финансовые организации, специализирующиеся на розничном бизнесе, обслуживании физических лиц оказываются в текущих условиях наиболее подверженными рискам отмывания преступных доходов и финансирования терроризма", - добавили в ведомстве.