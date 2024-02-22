В Москве создадут около 9 тыс. рабочих мест в рамках масштабных инвестпроектов

Для реализации МаИП город предоставляет земельные участки без проведения торгов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около 9 тыс. рабочих мест создадут в Москве в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, в городе появятся производства стройматериалов, продуктов питания и одежды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Для строительства промышленных объектов и технопарка в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в 2023 году город заключил с инвесторами 15 договоров аренды земельных участков площадью более 52,7 га. В результате в столице построят свыше 350 тыс. кв. м недвижимости, а на новых производствах создадут около 9 тыс. рабочих мест. На этих предприятиях будут выпускать пищевые продукты, стройматериалы, одежду, технологическое оборудование и другую продукцию", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что для реализации масштабных инвестиционных проектов город предоставляет земельные участки без проведения торгов. МаИП - это особый статус, который могут получить объекты, направленные на развитие инфраструктуры столицы и создание рабочих мест.

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, землю предоставили в восьми округах столицы, преимущественно в отдаленных от центра районах, что позволит создать там дополнительные рабочие места. Например, шесть участков площадью почти 43 га выделили в Зеленограде и ТиНАО. Самая большая территория площадью 27,4 га предоставлена в поселении Щаповском Троицкого административного округа. Там инвестор возведет крупный кластер, в котором разместят пищевые производства по выпуску широкого спектра продукции. Площадь зданий превысит 160 тыс. кв. м.

"В Крюкове на участке площадью почти 3 га возведут комплекс, который будет выпускать строительные материалы. Кроме того, в Троицке на участке площадью 2,6 га появятся корпуса второй очереди технопарка "Техноспарк". Комплекс будет состоять из производственных помещений, лабораторий и административных зданий. Расширение площадки позволит действующему технопарку развивать новые направления, например в области приборостроения", - уточнили в пресс-службе.