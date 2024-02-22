В Вологодской области вдвое увеличат поощрение старост территорий

Выплаты составят до 1 млн рублей

ТАСС, 22 февраля. Правительство Вологодской области увеличит поощрение старост территорий в два раза - до 1 млн рублей в 2024 году. В регионе работают старостами более 900 человек, их намерены вовлечь в активное управление территориями, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

"Мы продолжаем вовлекать жителей в управление территориями. Особую роль в этом процессе играют старосты. Сегодня я объявляю о старте областного конкурса "Лучший староста года" по итогам работы в 2023 году. На поощрение старост будет направлен 1 млн рублей из областного бюджета. Это в два раза больше, чем размер поощрений прошлых лет", - сообщил глава региона на оперативном совещании областного правительства.

На сегодня в области работают старостами больше 900 человек. Заявки на участие в конкурсе будут принимать в правительстве области с 12 по 22 марта 2024 года. Награждение победителей состоится в День местного самоуправления, 21 апреля.

В 2023 году на поощрение старост из областного бюджета было выделено 500 тыс. рублей.

Старосты - избранные на сельских сходах из числа лидеров общественного мнения помощники местных властей на общественных началах. Согласно региональному закону, который наделил старост официальным статусом, в их обязанности входит: взаимодействие с властями по вопросам благоустройства, ЖКХ, охраны общественного порядка, предупреждения ЧС, организация публичных мероприятий и другие полномочия, которые также закреплены в уставах муниципалитетов. Старосты выступают инициаторами общественно значимых проектов.