Калининград поставит на экспорт более 500 тыс. тонн зерна в 2024 году

Как уточнили в пресс-службе облправительства, более 90% экспорта приходится на пшеницу

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Калининградская область в 2024 году планирует поставить за пределы России более 500 тыс. тонн зерновых, сохранив объем экспорта на уровне 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства, сославшись на данные регионального Минсельхоза.

"В 2023 году из региона на экспорт было направлено 507 тыс. тонн зерновых культур (включая зерно, закупленное у поставщиков из других регионов Российской Федерации), что выше уровня 2022 года на 23%. В 2024 году планируется сохранить объем экспорта зерновых культур на уровне 2023 года", - сообщили в пресс-службе.

Более 90% экспорта приходится на пшеницу, уточнили в пресс-службе. В незначительных объемах регион экспортирует кукурузу и ячмень. Основным экспортером зерновых в регионе является группа компаний "Содружество". Экспорт осуществлялся в страны Северной и Южной Америки (Мексика, Бразилия), Северной Европы (Литва), Азиатского региона (Китай), Северной Африки (Марокко).

"На экспорт поставляется профицитный остаток зерна, не потребленный внутренним рынком. В связи с этим объем поставок зерновых культур на внешний рынок будет, в первую очередь, зависеть от урожая зерна в текущем году. Направления экспорта зерновых культур останутся прежними", - добавил представитель пресс-службы.

По данным областных властей, внутрирегиональная потребность в зерне составляет сейчас около 411 тыс. тонн. Урожай зерна в области в 2023 году составил порядка 650 тыс. тонн.