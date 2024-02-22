Максимальная ставка по вкладам в рублях в II декаде февраля выросла до 14,86%

Согласно данным регулятора, ставка в первой декаде февраля была на уровне 14,83%

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде февраля 2024 года увеличилась по сравнению с предыдущей декадой и составила 14,86% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, ставка в первой декаде февраля была на уровне 14,83%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Московский кредитный банк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.