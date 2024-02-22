В Запорожской области намерены засеять 600 тыс. га угодий в 2024 году

Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что аграриев обеспечили семенами зерновых культур в полном объеме

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Запорожская область готовится к началу весенней посевной кампании, в 2024 году под яровой сев запланировано более 600 тыс. га угодий. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Запорожская область готовится к началу весенней посевной кампании, в этом году под яровой сев запланировано более 600 тыс. гектаров угодий. Аграрии обеспечены семенами зерновых культур в полном объеме, так же как оборудованием и горючим", - говорится в сообщении в Telegram-канале Балицкого.

Ранее губернатор сообщал, что аграрии Запорожской области на 100% обеспечены необходимым количеством удобрений.