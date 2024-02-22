Имран Хан призовет МВФ приостановить финансирование Пакистана из-за фальсификации выборов

Международное рейтинговое агентство Fitch ранее предупредило, что политическая неопределенность, сложившаяся из-за оспаривания результатов всеобщих выборов, может осложнить усилия по заключению нового финансового соглашения Пакистана с фондом

ИСЛАМАБАД, 22 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Пакистана, лидер оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" ("Движение за справедливость", ДЗС) Имран Хан призовет Международный валютный фонд (МВФ) приостановить кредитование Исламабада в связи с предполагаемой фальсификацией результатов состоявшихся 8 февраля выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента).

Как сообщили журналистам адвокат политика Гохар Али Хан и один из руководителей ДЗС сенатор Али Зафар, послание с такой просьбой к МВФ экс-премьер-министр направит в четверг.

"Весь мир увидел, что в Пакистане украли голоса народа, - цитирует Зафара газета The Express Tribune. - Когда кредитные учреждения видят отсутствие демократии, они не предоставляют кредиты".

Международные организации воздерживаются от взаимодействия со странами, в которых отсутствует демократическая практика. "Наше письмо будет адресовано МВФ, и если этот институт намерен обсудить итоги выборов с властями Пакистана, то этому должна предшествовать проверка для установления фактов фальсификаций при подсчете голосов участников голосования", - отметил политик.

Ранее на этой неделе международное рейтинговое агентство Fitch предупредило, что политическая неопределенность, сложившаяся из-за оспаривания ДЗС результатов всеобщих выборов, может осложнить усилия по заключению нового финансового соглашения Пакистана с МВФ.

Согласно данным избирательной комиссии, в рамках проведения выборов в Национальное собрание Пакистана обработаны результаты в 265 избирательных округах из 266. Пакистанская мусульманская лига (Наваз) (ПМЛ-Н) одержала победу в 75 округах, Пакистанская народная партия (ПНП) - в 54. Независимые кандидаты, 93 из которых аффилированы с Движением за справедливость, получили мандаты в 101 округе. Во вторник ПМЛ-Н и ПНП достигли соглашения о формировании федерального правительства исламской республики. В соответствии с межпартийными договоренностями пост премьер-министра займет Шахбаз Шариф, а президентом Пакистана станет Асиф Али Зардари.