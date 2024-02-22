Эксперт: инициатива о продлении договоров на наружную рекламу требует всесторонней оценки

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга Владимир Рябовол считает, что условия предоставления такой опции должны дополнительно обсуждаться с учетом мнения экспертов ФАС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Внесенный в Госдуму законопроект о продлении в 2024 году договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках и недвижимом имуществе, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, требует всесторонней оценки, считает председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга Владимир Рябовол.

По его мнению, в частности, условия предоставления такой опции должны дополнительно обсуждаться с учетом мнения экспертов Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Инициатива депутатов Госдумы требует дополнительного изучения и всесторонней оценки как с точки зрения права (в этом смысле крайне важна позиция Федеральной антимонопольной службы), так и финансовых прогнозов на предмет оценки возможного сокращения поступлений в бюджет субъектов РФ", - сказал ТАСС глава комитета.

По его словам, в этой связи, "несмотря на то, что в первом приближении сама возможность пролонгации договоров не вызывает существенных возражений, условия предоставления такой опции должны обсуждаться дополнительно, с учетом мнения экспертов Федеральной антимонопольной службы, а также правового и бюджетно-финансового блоков субъектов РФ". Он допустил, что в дальнейшем ряд положений этого законопроекта потребует внесения изменений.

Ранее группа депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий возможность продления в 2024 году договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках и недвижимом имуществе, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Законопроектом также обеспечивается требование об объеме размещаемой социальной рекламы и рекламы, представляющей особую общественную значимость, в общем размере 10% годового объема распространяемой рекламы.