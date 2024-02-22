Перевозчики не будут обязаны собирать дополнительные личные данные клиентов

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что Минтранс подготовил проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах и персонале, который должен вступить в силу 1 сентября

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские транспортные перевозчики (авиакомпании, железнодорожные операторы перевозок и другие) не будут обязаны собирать дополнительные персональные данные пассажиров, кроме тех, что указаны в билетах. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минтранс подготовил проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах и персонале, который должен вступить в силу 1 сентября. Как отмечается в материале "Коммерсанта", сейчас в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) поступают паспортные данные, даты поездки и маршрут. Согласно проекту приказа, отмечает "Коммерсантъ", этот перечень будет расширен, в него войдут: номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете, данные учетной записи (логин и пароль), а также IP-адрес, при оплате банковской картой - четыре последние цифры карты и наименование банка.

"Перечень информации, предлагаемый к нормативному регулированию Минтрансом России, меньше, чем требуемый многими другими странами. При этом новый приказ не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию о пассажирах, помимо той, которая указывается пассажиром при покупке билета. Данный перечень информации предоставляется только в случае ее фактической фиксации в информационной системе авиакомпании", - отметил Баканов.

Он пояснил, что "приказ является правовым основанием для того, чтобы данная информация могла передаваться перевозчиками в автоматизированные централизованные базы персональных данных пассажиров (АЦБПДП)".

Государственные информационные системы имеют полный набор механизмов для обеспечения безопасности хранимой информации, добавил он.