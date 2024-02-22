МВФ предостерег от действий по конфискации активов РФ, которые бы привели к рискам

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что предпринимаемые Западом действия, связанные с конфискацией российских активов, должны иметь достаточное правовое обоснование, чтобы не стать причиной возможных рисков. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джули Козак.

Она подчеркнула, что "решение о том, что делать с замороженными активами [РФ], остается за странами - держателями активов и обсуждается между этими странами". "С нашей точки зрения, важно, чтобы любые действия имели достаточное правовое обоснование, чтобы избежать потенциальных рисков. К ним относятся риски судебных разбирательств, риски принятия контрмер и риски для международной валютной системы", - отметила она.