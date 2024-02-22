22 февраля, 16:31
Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

МВФ сообщил о сокращении объема перевозок по Суэцкому каналу на 55% из-за атак хуситов

Официальный представитель фонда Джули Козак отметила, что объемы перевозок через мыс Доброй Надежды выросли почти на 75%

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Объем грузоперевозок по Суэцкому каналу на 13 февраля сократился на 55% в годовом исчислении из-за нападений йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на суда. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

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Ее попросили прокомментировать последствия нападений хуситов на суда в Красном море. "Мы следим за объемами перевозок в Суэцком канале. Они сократились на 55%. За первые семь дней, закончившихся 13 февраля, они сократились на 55%. Объемы перевозок через Суэцкий канал сократились на 55% в годовом исчислении по состоянию на 13 февраля. В то время как объемы перевозок через мыс Доброй Надежды выросли почти на 75%", - подчеркнула Козак.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти сформировали международную коалицию и начали операцию Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам хуситов в ряде городов Йемена. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. 