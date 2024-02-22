Запасы нефти в США за неделю увеличились на 3,5 млн баррелей

На 16 февраля они составили 443 млн баррелей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 3,5 млн баррелей и на 16 февраля составили 443 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

На 19:01 мск апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE рос на 0,28%, до $83,43 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле увеличивалась на 0,45%, до $78,57 за баррель.