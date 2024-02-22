Мосбиржа исключит депозитарные расписки Qiwi из индексов

Это произойдет 27 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московская биржа с 27 февраля исключает депозитарные расписки Qiwi из состава индексов акций, сообщается на сайте торговой площадки.

"Расписки Qiwi исключаются из основных индексов биржи - индекса Мосбиржи и индекса РТС, а также из индекса Мосбиржи активное управление, индекса Мосбиржи широкого рынка, индекса РТС широкого рынка, индекса Мосбиржи финансов, индекса РТС финансов, индекса Мосбиржи средней и малой капитализации, индекса РТС средней и малой капитализации, индекса Мосбиржи инноваций", - говорится в сообщении.