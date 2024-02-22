Лавров: МВФ и Всемирный банк отдали приоритет военным и другим нуждам Киева

По словам главы МИД РФ, "на подпитку своего ставленника Запад передал более $250 млрд, в то время как финансирование развития в других частях света испытывает хронический дефицит"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Абсолютный приоритет в деятельности Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка отдан военным и другим нуждам Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания глав МИД G20 по теме: "Реформа системы глобального управления".

"Абсолютный приоритет в таких структурах, как МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ, сейчас отдан военным и другим нуждам Киева, - указал российский министр. - На подпитку своего ставленника Запад передал более $250 млрд, в то время как финансирование развития в других частях света испытывает хронический дефицит".

"Программа помощи Киеву в размере $15,6 млрд (577% квоты), одобренная в январе 2023 года превышает полугодовой объем ссуд МВФ всем африканским государствам", - добавил Лавров.