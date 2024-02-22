Путин заявил о хорошем потенциале для роста у всех регионов

По словам президента, важно помочь раскрыть и использовать этот потенциал, выстроить работу по перспективным направлениям

ЦИВИЛЬСК /Чувашия/, 22 февраля. /ТАСС/. Все российские регионы имеют хороший потенциал для роста, важно помочь его раскрыть и использовать, выстроить работу по перспективным направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу развития Чувашской Республики.

"Все регионы России имеют хороший потенциал для роста. Важно помочь им раскрыть, наполнить этот потенциал и использовать его, выстроить работу по перспективным направлениям, которые являются прочной базой для региональных экономик, для повышения финансовой устойчивости и самодостаточности этих регионов", - сказал глава государства.