Кабмин одобрил возвращение упрощенного налогообложения для работающих с серебром ювелиров

В Минфине сообщили, что документ также предусматривает порядок по восстановлению сумм НДС, принятых ранее к вычету, в том числе по закупленному, но не реализованному сырью

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, возвращающий возможность применения упрощенной системы налогообложения (УСН) для ювелиров, работающих с серебром. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина России.

"Законопроект поддержан на комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) правительства с учетом доработки. Принятие документа позволит организациям и ИП по производству и/или продаже ювелирных изделий из серебра применять УСН. Тем организациям и ИП, которые изъявят желание перейти на него с 1 января 2024, необходимо будет уведомить налоговый орган о своем переходе до 31 марта 2024 года. Право применять патент и автоматизированный УСН (АУСН) предполагается предоставить с 1 января 2025 года", - отметили в Минфине.

В Министерстве финансов уточнили, что законопроект также предусматривает порядок по восстановлению сумм НДС, принятых ранее к вычету, в том числе по закупленному, но не реализованному сырью, поскольку компании, переходящие на УСН, освобождаются от уплаты НДС.

"Это позволит избежать сложностей для налогоплательщиков по расчету НДС за период с 1 января 2024 года до момента подачи уведомления о переходе на УСН", - объяснили в министерстве.

О спецрежимах в налогообложении ювелирной отрасли

В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 января 2023 года предприятия ювелирной отрасли не могут применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий. Таким образом, они должны были перейти на общую систему налогообложения.

При этом в прошлом году заместитель министра финансов России Алексей Сазанов сообщал, что Минфин прорабатывает режимы для тех организаций, которые производят и продают серебро, чтобы они сохранили право на применение упрощенной системы налогообложения.