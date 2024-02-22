Строительство аэропорта в Балакове планируют начать в 2024 году

На его возведение направят 307 млн рублей

САРАТОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Строительство аэропорта в Балакове Саратовской области в рамках государственно-частного партнерства начнется в 2024 году. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"В этом году начинается создание в рамках частно-государственного партнерства. Федеральная часть - это строительство взлетной полосы, ее обустройство. И в рамках частно-государственного партнерства - строительство терминала. Надеюсь, у нас получится реализовать этот проект", - отметил Володин.

По его словам, первоначально проект планировался как совместный с регионом. Саратовская область должна была выделить на реализацию 307 млн рублей. "Принято решение, что финансирование будет вести исключительно Российская Федерация. Поэтому у нас высвобождаются 307 млн рублей. Предлагаю эти деньги потратить на благоустройство дворовых территорий", - добавил спикер Госдумы.

Как отметил Володин, на решение проблем по благоустройству дворов, создание набережной Судоходного канала у моста Победы и парка "Центральный" в Балакове планируется направить 500 млн рублей.

"Один очень важный проект, даже мегапроект, который будет реализован в Балаково, - это создание суперкомпьютера, причем самого крупного в нашей стране. Он будет реализовываться на базе ЦОДа, строительство которого ведет Сбербанк", - добавил Володин.

Аэропорт в Балакове был открыт в 1984 году. В 2001 году его закрыли. Отсюда осуществлялось регулярное авиасообщение с городами Саратовской области и другими регионами страны.