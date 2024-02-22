Австрийский регулятор расследует соблюдение Raiffeisen мер по борьбе с отмыванием денег

В банковской группе отметили, что административное разбирательство может привести к наложению штрафов

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Австрийское управление по надзору за финансовыми рынками (FMA) ведет расследование в отношении банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) из-за предполагаемого несоблюдения некоторых требований законодательства по борьбе с отмыванием денег.

"В январе 2023 года FMA проинформировало RBI о начале административного разбирательства в связи с предполагаемым несоблюдением определенных требований законодательства к принципу "знай своего клиента" в отношении трех клиентов Raiffeisen. Операции, по которым возбуждено административное дело, были обработаны RBI в период с 2017 по 2020 год", - отмечается в опубликованном в четверг отчете RBI за 2023 год.

В австрийской банковской группе сообщили, что по версии регулятора RBI "не проявила должного рвения" при оценке имеющихся у банков - клиентов Raiffeisen собственных процедур комплексной проверки. В связи с этим в FMA полагают, что Raiffeisen Bank International "не смогла полностью выполнить свои административные обязательства в этом отношении".

"FMA не заявило, что имело место какое-либо отмывание денег или другое преступление, а также о наличии подозрений в совершении какого-либо преступного деяния или связи с ним. Административное разбирательство продолжается и может привести к наложению административных штрафов", - подчеркнули в Raiffeisen.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, расследование затрагивает "платежи с участием России".

Банк Raiffeisen работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Руководство RBI неоднократно заявляло, что планирует продать российский бизнес или выделить его из состава группы. При этом конкретные сроки неизвестны. Процесс сопряжен с множеством бюрократических процедур и выдачей разрешений от регуляторов.