Путин заявил, что Чувашия демонстрирует второй по России темп роста промпроизводства

Показатель составил 27,2%

ЦИВИЛЬСК /Чувашия/, 22 февраля. /ТАСС/. Промышленное производство в Чувашии растет высокими темпами - республика демонстрирует второй в России показатель по скорости роста. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию региона.

"По итогам прошлого года Чувашия показала второй в России темп роста промышленного производства, - рассказал глава государства, - 27,2%. Обрабатывающие отрасли выросли примерно на треть". "Для меня это даже такая, неожиданная информация", - признался он.

"Здесь растет сбалансированно как доля оборонки, так и доля производства гражданской продукции. Соотношение не изменилось за последнее время, а рост очень заметный", - обратил внимание Путин.

По словам главы государства, эти успехи вкупе с низкой безработицей нужно использовать для развития социальной сферы в регионе - "обновлять коммунальные сети, вводить в строй школы, поликлиники сады и больницы".