Путин объяснил сокращение производства хмеля в РФ

По словам президента России, производители предпочитали завозить продукт из-за границы

ЦИВИЛЬСК /Чувашия/, 22 февраля. /ТАСС/. Производство хмеля в России снижалось последние годы из-за пристрастия пивоваров к импортной продукции. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Чувашии.

Глава региона Олег Николаев рассказал о постепенном восстановлении отрасли в республике, которая в советские годы производила 80% хмеля в стране.

"Это потому, что производители продукции, которая на основе хмеля выпускается, предпочитали завозить его из-за границы, - объяснил президент причины кризиса хмелеводства в регионе. - Пивовары завозили из-за границы, вместо того чтобы развивать производство на территории Российской Федерации".