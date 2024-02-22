Путин поручил дать право на господдержку иностранным компаниям, переданным Росимуществу

С такой просьбой к президенту обратился глава Чувашии Олег Николаев

ЦИВИЛЬСК /Чувашия/, 22 февраля. /ТАСС/. Иностранные компании, которые переданы под управление Росимущества, должны иметь такое же право на господдержку, как и российские. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал Минфину во время совещания по развитию Чувашии.

Глава региона Олег Николаев рассказал, что один из крупнейших производителей пива - "Балтика" - не может получить господдержку, поскольку остается иностранной, хотя и передана под управление государства. Николаев попросил скорректировать нормы.

"Надо сделать обязательно", - согласился Путин и обратился к главе Минфина Антону Силуанову. "Конечно, мы примем необходимые решения, - пообещал тот, - чтобы такие компании, которые находятся под управлением России, могли получать поддержку наравне с российскими предприятиями". "Надо их, безусловно, поддержать", - подчеркнул в ответ президент.

Принадлежащая датской компании Carlsberg "Балтика" вместе с активами в РФ производителя молочных продуктов Danone была передана под управление Росимущества в июле 2023 года.

Иностранные доли из недружественных стран в крупных российских компаниях, согласно указу президента, передаются под управление Росимуществом. Они не отчуждаются у собственников - Росимущество, управляя активами, не имеет права ими распоряжаться. В числе компаний, в отношении которых введена такая мера, российские активы энергетических компаний Fortum и Uniper.