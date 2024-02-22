Путин заявил, что индивидуальные программы развития регионов могут продлить

Эти программы нацелены на подготовку кадров, укрепление промышленности, сельского хозяйства, сферы туризма и других направлений

ЦИВИЛЬСК /Чувашия/, 22 февраля. /ТАСС/. Индивидуальные программы развития регионов с низкими социально-экономическими показателями могут быть продлены и расширены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу развития Чувашской Республики.

Глава государства напомнил, что 2019 году для 10 субъектов РФ были запущены дополнительные программы развития, нацеленные на подготовку кадров, укрепление промышленности, сельского хозяйства, сферы туризма и других направлений. "В текущем году индивидуальные программы развития субъектов федерации завершаются. Я предлагаю на примере Чувашии проанализировать, сколько проектов удалось реализовать, сколько создано рабочих мест, какой объем частных инвестиций удалось привлечь благодаря целевой федеральной поддержке", - отметил он.

"Такой анализ важен не только для оценки работы региональных властей, профильных федеральных министерств и ведомств. Он также станет основой для принятия управленческих решений в целом. Имею в виду возможное продление и расширение индивидуальных программ развития субъектов", - указал глава государства.

"И в целом посмотрим, как нам нужно донастроить механизм, о котором мы сейчас говорим, - вообще механизмы, призванные стимулировать развитие регионов, их экономическое, социальное, инфраструктурное развитие", - добавил президент.

В программе индивидуального развития регионов, напомнил Путин, принимают участие Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий-Эл, Чувашия, Алтайский край, Курганская и Псковская области. Сумма поддержки на весь период программы для каждого региона составляет 5 млрд рублей.