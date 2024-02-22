Генпрокуратура возьмет на контроль незаконное подключение к электросетям

Заместитель председателя правительства Александр Новак также отметил, что региональным властям "предстоит проработать и усовершенствовать действующие программы повышения надежности объектов энергетики"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по вопросам функционирования электросетевого комплекса с участием представителей Генпрокуратуры, Минэнерго, федеральных органов исполнительной власти, энергетических компаний и субъектов РФ. По его итогам Новак сообщил, что Генпрокуратура России возьмет на контроль платежную дисциплину и незаконное подключение к электросетям.

"Региональным властям предстоит проработать и усовершенствовать действующие программы повышения надежности объектов энергетики. Генпрокуратура возьмет на контроль ситуацию с платежной дисциплиной и незаконным присоединением к электросетям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Отмечается, что по итогам совещания Новак поручил проработать вопросы по совершенствованию нормативной правовой базы, направленной на регулирование механизмов консолидации объектов электросетевого хозяйства.

На совещании также обсуждались механизмы повышения надежности и эффективности энергоснабжения потребителей в различных регионах. Особое внимание уделялось энергоснабжению в новых субъектах РФ, а также в Республике Дагестан.

"Ситуация в электросетевом комплексе находится на постоянном контроле правительства и Министерства энергетики. В 2022 году были внесены изменения в критерии отнесения к территориальным сетевым организациям (ТСО), в результате которых их количество снижено с 1 600 до 900 к настоящему времени ", - отметил Новак. Кроме того, по его словам, ведется работа по консолидации ТСО, а также по принятию бесхозяйных сетей на баланс сетевых организаций. Все решения правительства направлены на повышение надежности и эффективности энергоснабжения.

Новак добавил, что для введения единых центров ответственности за надежное электроснабжение потребителей в регионах Минэнерго разработало соответствующие изменения в законодательство, предусматривающие создание системообразующих ТСО. Указанный законопроект находится на заключительной стадии согласования.