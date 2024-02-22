В США анонсировали введение новых санкций против Ирана за сотрудничество с РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что хотя у США нет подтверждений поставки Тегераном баллистических ракет Москве, Вашингтон готов вынести эту тему на рассмотрение СБ ООН

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ближайшее время введут новые санкции в отношении Ирана за его сотрудничество с Россией. Об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы введем дополнительные санкции против Ирана в ближайшие дни, и мы готовы пойти дальше, если Иран будет продавать России баллистические ракеты", - сказал он.

Кирби отметил, что хотя у США нет подтверждений поставки Тегераном баллистических ракет Москве, Вашингтон готов вынести эту тему на рассмотрение Совета Безопасности ООН. "Со своей стороны мы вынесем этот вопрос на рассмотрение СБ ООН и введем дополнительные санкции против Ирана", - сообщил он. По словам чиновника, реакция международного сообщества будет "быстрой и суровой".

Согласно версии представителя Белого дома, "Иран помогает России не бесплатно". "В обмен на поддержку Ирана Россия предлагает Тегерану беспрецедентное сотрудничество в области обороны", - утверждал он. Кирби высказал предположение, что "Иран хочет получить от России военную технику на миллиарды долларов".

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что исламская республика осуждает необоснованные заявления о якобы имеющем место использовании РФ иранского оружия на Украине.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках в Россию иранских беспилотников для их применения на украинской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения информационным вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года Абдоллахиян заявил, что республика поставляла беспилотники в РФ, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.