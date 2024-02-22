Почти 40 субъектов малого бизнеса смогут разместиться в трех частных технопарках в Чувашии

На их создание региону выделили 1,5 млрд рублей

ЦИВИЛЬСК /Чувашия/, 22 февраля. /ТАСС/. Строительство трех частных технопарков в Чувашии позволит 38 субъектам малого бизнеса получить льготный доступ к площадкам к 2033 году. Об этом заявил глава республики Олег Николаев на совещании по развитию Чувашии с участием президента России Владимира Путина.

"Средства в размере 1,5 млрд рублей мы получили на создание трех частных технопарков. Реализация проектов позволит создать к 2033 году почти 800 рабочих мест и предоставить льготный доступ к площадям парков 38 субъектам малого и среднего предпринимательства", - сообщил Николаев.

По его словам, "на завершающей стадии" строительства находятся частные технопарки "Абат" и "Машзавод". "Мы планируем их в первом полугодии полностью завершить и сдать. А частный технопарк "Волгахим" [находится] в начальной стадии реализации", - добавил глава республики.

Частные технопарки строятся по государственной программе России "Экономическое развитие и инновационная экономика".